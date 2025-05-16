Банда консуматорш из Москвы получила срок до пяти лет

В Москве суд вынес приговор банде из 15 консуматорш. Об этом сообщает Telegram-канал столичного следственного управления СК России.

В 2023 году были задержаны 36 членов организованной преступной группировки — эта ОПГ занималась мошенничеством со знакомствами. Консуматорши знакомились в интернете с мужчинами, предлагали им посетить заранее определенное соучастниками кафе. Там консуматорши делали заказ по очень высокой стоимости — в том случае, если мужчины отказывались платить за консуматорш, сообщники подходили и угрожали им физической расправой.

В итоге 15 участниц преступной группы решением Останкинского районного суда были осуждены на пять лет лишения свободы условно.

В прошлом году петербургская банда консуматорш развела мужчин, желавших общения, на 820 тысяч рублей.

Подозреваемым избрали различные меры пресечения. Кроме того, проведены обыски по их местам проживания и в баре.

Ранее москвичка спасла брата от банды консуматоров.