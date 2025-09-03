На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии разыскивают продавца амуниции, принадлежавшей участнику СВО

Финская полиция разыскивает продавца бронежилета участника СВО
Александр Кряжев/РИА Новости

Финская полиция проводит доследственную проверку по факту продажи в интернете бронежилета российского военного, сообщает Yle Uutiset.

«Этим летом на одном из веб-сайтов выставили на продажу предмет, который привлек внимание полиции Финляндии. Гражданин продавал бронежилет российского солдата. Согласно объявлению, амуниция принадлежала военному, взятому в плен на фронте СВО», – заявил комиссар криминальной полиции Хельсинки Вилле Нисканен.

По факту нарушения полиция Хельсинки начала расследование по статье о легком военном преступлении. По словам комиссара Нисканена, правоохранители все еще не обнаружили злоумышленника. Предварительное расследование продолжается.

«В настоящее время дело находится на стадии доследственной проверки. Мы пытаемся установить личность продавца [бронежилета]», – уточнил комиссар.

Нисканен на данном этапе расследования не сообщает, о каком именно сайте идет речь. По его словам, это не самая популярная финская торговая площадка в интернете.

В Финляндии расследованием военных преступлений, как правило, занимается Центральная криминальная полиция. Однако комиссар Нисканен отмечает, что некоторые военные преступления имеют определенные особенности, и их расследованием может заниматься и местная полиция.

Продажа трофеев считается военным преступлением в Финляндии. В целом, как отмечает источник, это чрезвычайно редкое деяние. Подобного рода преступления до сих пор практически не расследовались в Финляндии. Согласно публичной статистике преступлений и правоприменительных мер, до этого случая, с 2006 года не было зарегистрировано ни одного заявления о военном преступлении такого рода. За легкое военное преступление в Финляндии предполагается наказание – от штрафа до двух лет тюремного заключения.

Ранее в Хельсинки планировали организовать флешмоб в поддержку открытия границы с РФ.

