На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

В финской Лаппенранте пройдет флешмоб за открытие границы с Россией
true
true
true
close
Jussi Nukari/Global Look Press

1 сентября в финском городе Лаппенранта пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией. Об этом РИА Новости рассказал депутат городского совета Лаппенранты Иван Девяткин.

По его словам, участники акции «встанут в очередь» на 18 часов в знак солидарности с теми, кто не может отстоять очереди на эстонском контрольно-пропускном пункте «Нарва», чтобы попасть в Россию после того, как власти Финляндии закрыли границу. Девяткин отметил, что целью мероприятия является продемонстрировать недоступность многим людям поездок из Финляндии в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию.

27 августа российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что ситуация с двусторонними отношениями РФ и Финляндии остается крайне плачевной. По его словам, многие проблемы только усугубляются. Контакты по-прежнему разорваны, граница закрыта, идет активное освоение финской территории натовцами и американцами.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали условие для восстановления отношений с Финляндией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами