Женщина оказалась в больнице из-за любви к матче

Independent: у американки развилась анемия из-за любви к матче
Vladislav Noseek/Shutterstock/FOTODOM

В США женщина оказалась в больнице из-за любви к матче, пишет Independent.

Как рассказала американка по имени Линн, после очередной выпитой матчи ей стало плохо. Она приехала в больницу, сдала анализы и узнала от врачей, что у нее анемия — крайне низкий уровень железа в крови. По мнению доктора Либби Артингстолл, матча, как и другой зеленый чай, богата полифенолами — антиоксидантами, которые обычно хвалят за пользу для организма. Однако эти же соединения могут мешать усвоению негемового железа, содержащегося в растительной пище и обогащенных продуктах, добавила эксперт.

«Полифенолы могут снижать усвоение железа, особенно если чай пьют во время или сразу после еды», — пояснила доктор.

Кроме влияния на железо, матча может вызывать и другие побочные эффекты. Поскольку при ее употреблении человек пьет не просто настой, а измельченные чайные листья, содержание кофеина в ней выше, чем в обычном зеленом чае. Это может привести к тревожности, учащенному сердцебиению, бессоннице и повышению давления, предупредили эксперты.

