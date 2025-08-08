На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кардиолог опроверг самый популярный миф о кофе

Кардиолог Рохас заявил, что кофе не повышает артериальное давление
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Кофе не повышает артериальное давление. Кардиолог Аурелио Рохас в беседе с La Razon опроверг популярный миф об этом напитке.

«Исследования связывают употребление кофе с более низким риском деменции и снижения когнитивных функций, но не с повышенным артериальным давлением», — сказал он.

Врач отметил, что кофеин — это мощный стимулятор центральной нервной системы. Специалист пояснил, что именно поэтому после напитка у человека появляется больше энергии, снижается умственная усталость и повышается концентрация внимания, но все эти преимущества можно ощутить только в том случае, если употреблять кофе в умеренных количествах, предупредил Рохас.

До этого диетолог Аманда Фигейредо из Университета Сан-Паулу в интервью изданию Terra заявила, что кофе может мешать засыпанию, если последнюю чашку напитка человек выпивает менее, чем за шесть часов до сна.

Ранее россиянам назвали идеальное время для кофе.

