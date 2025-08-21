Россиянина наказали за угрозы оппоненту зажигалкой, похожей на пистолет

В Алтайском крае мужчину осудили за угрозы оппоненту зажигалкой, похожей на пистолет. Об этом сообщает краевое управление по обеспечению деятельности судей.

Конфликт произошел в ночное время между двумя жителями Первомайского района. Ссора затянулась, и один из мужчин достал из кармана одежды зажигалку, внешне похожую на пистолет, и направил ее в область ног оппонента. После того, как он сделал вид, что спускает курок, и передернул «затвор пистолета», раздался щелчок.

Потерпевший не понял, что это всего лишь зажигалка, испугался за свою жизнь и сообщил о произошедшем в полицию. В отношении «стрелка» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

На суде фигурант признал вину и сообщил, что успел помириться с потерпевшим. Однако у подсудимого обнаружили ранее непогашенную судимость, поэтому в удовлетворении ходатайства о примирении ему было отказано. В итоге мужчине назначили наказания в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

