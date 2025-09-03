На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие ягоды можно собрать в лесах Подмосковья

Биолог Воробьев: клюкву и бруснику можно собрать в лесах Подмосковья
true
true
true
close
rsooll/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковных лесах можно собрать бруснику, клюкву, боярышник, шиповник и калину. Об этом «Москве 24» рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

По его словам, брусника обычно встречается в хвойных лесах, клюква — на болотистых местностях. Сбор последней проводят до ноября, когда погода еще остается теплой.

«А вот шиповник и боярышник морозы не любят, поэтому, как правило, когда заканчивается листопад, заканчивается и сезон сбора этих ягод. При этом боярышник просто опадает, а шиповник начинает сохнуть на ветках, ягоды портятся», — сказал Воробьев.

Агроном отметил, что для сбора калины лучше дождаться первых морозов, чтобы ее горький привкус успел немного нейтрализоваться.

Исследование сервиса Купер, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что черешня и арбуз оказались самыми популярными летним плодами у россиян прошедшим летом. Арбузы заказывали в два раза чаще, чем дыни. Среди других ягод уверенное лидерство сохранила черешня, спрос на которую почти в полтора раза больше клубники. Третье место по популярности занимает голубика, уступая клубнике на 36%. Меньшим спросом пользовались ежевика и смородина.

Ранее дачникам объяснили, как подготовить почву к зиме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами