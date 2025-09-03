Стало известно, какие ягоды можно собрать в лесах Подмосковья

В подмосковных лесах можно собрать бруснику, клюкву, боярышник, шиповник и калину. Об этом «Москве 24» рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

По его словам, брусника обычно встречается в хвойных лесах, клюква — на болотистых местностях. Сбор последней проводят до ноября, когда погода еще остается теплой.

«А вот шиповник и боярышник морозы не любят, поэтому, как правило, когда заканчивается листопад, заканчивается и сезон сбора этих ягод. При этом боярышник просто опадает, а шиповник начинает сохнуть на ветках, ягоды портятся», — сказал Воробьев.

Агроном отметил, что для сбора калины лучше дождаться первых морозов, чтобы ее горький привкус успел немного нейтрализоваться.

Исследование сервиса Купер, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что черешня и арбуз оказались самыми популярными летним плодами у россиян прошедшим летом. Арбузы заказывали в два раза чаще, чем дыни. Среди других ягод уверенное лидерство сохранила черешня, спрос на которую почти в полтора раза больше клубники. Третье место по популярности занимает голубика, уступая клубнике на 36%. Меньшим спросом пользовались ежевика и смородина.

