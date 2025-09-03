Стало известно, где в России проживает самое большое количество пенсионеров

РИА Новости: больше всего пенсионеров живут в Москве и Краснодарском крае

Самое большое количество пенсионеров проживает в Москве и Краснодарском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда РФ.

Отмечается, что в Москве живут 3,04 млн пенсионеров, в Московской области — 1,97 млн граждан пенсионного возраста, в Краснодарском крае — 1,6 млн пенсионеров.

При этом Санкт-Петербург и Свердловская область не вошли в ТОП-3 рейтинга. Там проживают 1,5 млн и 1,3 млн пенсионеров соответственно.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что увеличение социальных пенсий в России произойдет 1 апреля 2026 года.

Парламентарий рассказал, что перерасчет коснется получателей пенсий по инвалидности и по потере кормильца. Так, с 1 апреля запланировано повышение страховых пенсий, которое коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Также в августе следует ожидать перерасчет выплат для работающих пенсионеров.

Ранее в Госдуме предложили отменить систему индивидуальных пенсионных баллов.