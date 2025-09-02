На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области уничтожены украинские беспилотники

В Белой Калитве Ростовской области обломки сбитого дрона упали рядом с домом
Евгений Биятов/РИА Новости

В городе Белая Калитва Ростовской области обломки сбитого украинского беспилотника упали рядом с многоэтажным жилым домом. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал Shot.

По словам очевидцев, около 22:00 мск в небе над городом произошли взрывы, было сбито несколько воздушных целей. В результате падения обломков одной из них рядом с домом в нем выбило стекла и оконные рамы. Кроме того, получили повреждения несколько автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет.

2 сентября стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над территорией Ростовской области 13 беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил об отражении массовой атаки беспилотников. По его словам, дроны были перехвачены над Мясниковском и Неклиновском районах. Губернатор рассказал, что в результате атаки на западе региона возле Красного Крыма загорелась трава. Кроме того, в ходе атаки был поврежден фасад 19-этажного дома на улице Ткачева, а также другая многоэтажка на улице Еляна.

Ранее в Ростове-на-Дону развернули ПВР для пострадавших от БПЛА жителей.

