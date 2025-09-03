На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мешки» под глазами могут говорить о проблемах с почками, предупредили россиян

Врач Аль-Терк: утренние «мешки» под глазами могут говорить о проблемах с почками
Shutterstock

Отеки и «мешки» под глазами – это не всегда симптом проблем в области глаз. Нередко они могут сигнализировать о других заболеваниях, в том числе, сердца, печени и почек, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк.

«С анатомической точки зрения, кожа под глазами очень тонкая и содержит рыхлую соединительную ткань, которая легко накапливает жидкость. Причины этого могут быть физиологическими (временными) и патологические (стойкими или прогрессирующими)», — отметила Аль-Терк.

К физиологическим причинам относятся: недостаток сна; избыточное потребление соли; алкоголь; аллергии (сезонные, контактные); плач; усталость глаз (длительная работа за компьютером); наследственность (особенности строения тканей век).

Среди патологических причин врач назвала: нарушения лимфооттока или венозного оттока; воспалительные заболевания глаз (например, блефарит, конъюнктивит); заболевания щитовидной железы (эндокринная офтальмопатия); болезни сердца; болезни печени; заболевания почек.

«На то, что отеки связаны с заболеваниями почек, могут указывать ряд признаков. В частности, отеки появляются утром и проходят к вечеру (в отличие от сердечных, которые усиливаются к вечеру). Двусторонние и симметричные отеки. Мягкие, водянистые, легко смещаемые при нажатии. Если они сочетаются с отеками на других участках тела (ноги, лицо). Сопровождаются повышенным артериальным давлением. Есть жалобы на слабость, частое мочеиспускание ночью, изменение цвета мочи», — рассказала специалист.

По ее словам, такие симптомы могут быть проявлением нефротического синдрома, гломерулонефрита, хронической или острой почечной недостаточности.

«Не всегда «мешки под глазами» связаны с глазами. Если отеки стойкие, симметричные и сопровождаются другими жалобами — нужно проверять почки. Офтальмолог здесь играет роль «первого фильтра», который может вовремя направить пациента к нужному специалисту», — резюмировала врач.

