Россияне стали значительно чаще путешествовать с домашними животными

Россияне, путешествующие с животными, тратят на это до 10% от бюджета поездки
Depositphotos

Домашние животные все чаще становятся полноценными компаньонами своих хозяев в отпусках и коротких вылазках на выходные. Об этом свидетельствуют данные исследования ЮKassa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

С 1 по 15 августа онлайн-оборот в категории зоотоваров вырос на 52% год к году, число покупок — на 36%, а средний чек — на 11%, до 5 530 рублей. Оборот платежей за ветеринарные услуги стал на 36% выше, число покупок — на 79% больше, при этом средний чек снизился на 24%, до 6 433 рублей.

«Россияне стали более ответственно подходить к содержанию домашних животных. Рост числа обращений к ветеринарам при снижении среднего чека говорит о том, что становится больше профилактических визитов. Раньше к ветеринару обращались только в критических случаях, теперь регулярные осмотры становятся нормой, а цифровизация отрасли делает консультации более доступными», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

О более серьезном отношении к домашним животным свидетельствует и желание владельцев путешествовать вместе. Согласно опросу ЮMoney, почти 48% россиян, у которых есть питомцы, берут их с собой в короткие поездки на выходные, 32% — в длительные путешествия (от недели и дольше), а 20% готовы к поездкам любого формата.

Выбор транспорта тоже говорит о стремлении обеспечить животным максимальный комфорт. Так, 52% респондентов предпочитают путешествовать с питомцами на автомобиле, 30% выбирают поезда и электрички, а 11% — самолеты. Еще 2% выделили водный транспорт, а для оставшихся это не имеет значения.

«Формат автопутешествий популярен, потому что позволяет больше контролировать условия транспортировки питомца. А железнодорожный транспорт дает возможность с комфортом перевозить животных на большие расстояния», — отмечает Полякова.

Большинство опрошенных (43%) тратят на нужды питомца от 5% до 10% общего бюджета поездки. Еще треть респондентов (34%) укладываются в сумму до 5%, что может свидетельствовать о постепенной адаптации индустрии к запросам массового потребителя.

Самыми ощутимыми категориями расходов участники опроса назвали доплату за проживание в отеле и транспортные сборы за перевозку (по 41% ответов). Почти столько же (38%) отмечают, что значительная часть бюджета уходит на ветеринарные документы и справки, а также на специальное питание и лакомства в дорогу. Кроме того, респонденты упоминали аренду pet-friendly-жилья (25%), покупку аксессуаров для поездки (21%), оплату услуг ветеринаров, ситтеров и груминга на новом месте (13%), а также платные зоны и активности для животных (11%).

По мнению участников опроса, главными трудностями таких поездок являются не финансовые, а эмоциональные. Так, для 48% основная сложность — стресс питомца в дороге. Также среди вызовов опрошенные упоминали поиск pet-friendly-жилья (30%), условия перевозки и запрет на посещение многих локаций с животными (29%). О трудностях с подготовкой документов и высокой стоимости поездок говорят по 27% респондентов.

Самым важным преимуществом таких поездок опрошенные считают чувство спокойствия от того, что питомец рядом и в безопасности (57%), ощущение, что вся семья в сборе (50%). Также для владельцев животных важны совместные прогулки (39%) и отсутствие необходимости искать передержку (36%).

Опрос показал, что 24% россиян никогда не берут питомцев в поездки. Основная причина — у многих есть родственники или друзья, которые готовы присмотреть за животным (31%). Среди прочих причин — слишком большой стресс для питомца (22%), общая сложность организации такого путешествия (14%), высокая стоимость (11%). Также у владельцев могут возникать сомнения в безопасности животного в дороге (8%), могут быть сложности с характером или состоянием питомца (6%).

Те, кто не берет питомцев в путешествия, чаще всего оставляют их у родственников (33%), у друзей либо дома под присмотром знакомых (по 22%), а также у соседей (19%). Лишь 3% респондентов пользуются услугами профессиональных ситтеров для животных.

Ранее выяснилось, что домашние животные помогают улучшить качество жизни половине россиян.

