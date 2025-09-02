Волонтеры рассказали об ужасах питомника, где москвичка держала котов для донорства

Москвичка содержала котов в питомнике в грязи, и, несмотря на болезни, предлагала для донорства. Об условиях, в которых содержались 60 котов, волонтеры рассказали изданию «Страсти».

По словам добровольцев, питомцев содержали в тесных клетках, у многих диагностировали серьезные заболевания, например, липидоз печени или анемию. Помимо этого, некоторые мейн-куны весили три-четыре кг при норме пять-семь. Несмотря на это, хозяйка активно предлагала их в качестве доноров.

Также у одной из кошек была диагностирована инфекция, из-за чего ее должны были держать в отдельной клетке, но хозяйка оставила животное в одной клетке с другими, из-за чего инфекция распространялась по питомнику.

«Хозяйка объясняет их внешний вид стрессом от переездов. Но животные были в кале, с блохами, лишаем, липидозом, острой почечной недостаточностью», – сообщается в публикации.

Волонтеры также рассказали, что одного кота сняли с донорства, так как заметили у него гной на глазах.

Информация о питомнике появилась накануне. Летом владелицу попросили освободить помещение, и она обратилась к волонтерам за помощью. Добровольцы были шокированы увиденным, они смогли спасти не более 25 животных.

Ранее в Москве спасатели вызволили кота, просидевшего под землей две недели.