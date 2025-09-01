На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве спасатели вызволили кота, просидевшего под землей две недели

В Москве спасатели вытащили из подземного люка просидевшего там две недели кота
true
true
true

В Москве спасатели вызволили из-под земли кота, просидевшего две недели в камере теплового пункта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

«Котик две недели нервировал местную кормилицу. Кормилица звонила и просила помощи, показывала фото лапки котика. Спасатели <...> выезжали несколько раз, открывали камеру теплового пункта, но ни кота, ни следов жизни кота не видели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что животное умудрилось найти в изолированной камере место, где прятался и справлял нужду. Туда же маленький хищник утаскивал мясо, которое ему сбрасывала заявительница.

В итоге кота сумели поймать в специальную ловушку и передать обеспокоенной женщине.

До этого сообщалось об инциденте в Подмосковье, где кот застрял на березе и сидел там три дня, мяукая на всю округу. Его сняли приехавшие на вызов спасатели.

Ранее в Ленобласти в лесу нашли 40 выброшенных кошек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами