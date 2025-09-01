В Москве спасатели вызволили кота, просидевшего под землей две недели

В Москве спасатели вытащили из подземного люка просидевшего там две недели кота

В Москве спасатели вызволили из-под земли кота, просидевшего две недели в камере теплового пункта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

«Котик две недели нервировал местную кормилицу. Кормилица звонила и просила помощи, показывала фото лапки котика. Спасатели <...> выезжали несколько раз, открывали камеру теплового пункта, но ни кота, ни следов жизни кота не видели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что животное умудрилось найти в изолированной камере место, где прятался и справлял нужду. Туда же маленький хищник утаскивал мясо, которое ему сбрасывала заявительница.

В итоге кота сумели поймать в специальную ловушку и передать обеспокоенной женщине.

До этого сообщалось об инциденте в Подмосковье, где кот застрял на березе и сидел там три дня, мяукая на всю округу. Его сняли приехавшие на вызов спасатели.

Ранее в Ленобласти в лесу нашли 40 выброшенных кошек.