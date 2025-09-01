На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка устроила питомник с десятками мейн-кунов для донорства крови

Волонтеры нашли в Москве питомник с примерно 60 мейн-кунами в плохих условиях
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, Москва

Москвичка держит около 60 мейн-кунов в плохих условиях в подмосковном питомнике и, предположительно, использует их для донорства крови. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации волонтеров, питомник находится в Люберцах, а пребывающие в нем животные страдают от серьезных проблем со здоровьем и нуждаются в немедленном лечении. Владелица, по их словам, является администратором группы, посвященной донорству у кошек, и регулярно предлагает своих питомцев в качестве доноров. В июле, когда ее вместе с десятками котов попросили освободить помещение, женщина обратилась к участникам своих чатов с просьбой помочь перевезти животных.

Как рассказали волонтеры, тогда они впервые увидели, в каком состоянии находятся кошки.

«Вокруг была грязь, остатки их жизнедеятельности, стоял ужасный запах. Сами коты истощены — некоторые просто скелеты, у многих из них блохи, лишай, у одной даже опухоль. Несмотря на это их продолжали использовать для донорства», — сказали собеседники «Осторожно, Москва»

Активистам удалось забрать около 20 кошек для лечения. Всех их обследовали, и у многих выявили серьезные заболевания — от лейкоцитоза, вирусов иммунодефицита и лейкемии до проблем с почками и другими органами. По информации Telegram-канала, остальные коты по-прежнему находятся в питомнике, и их кровь также может использоваться в медицинских целях. Связаться с владелицей на момент публикации не удалось.

В январе волонтеры попросили полицию Москвы помочь спасти измученных кошек из «частного приюта». По данным «Газеты.Ru», жительница столицы устроила в своей трехкомнатной квартире «приют» для почти сотни кошек, где они голодают и болеют из-за ненадлежащего содержания.

Ранее женщина услышала шум в стене своего дома и нашла там котят.

