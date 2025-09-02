Мужчину, переспавшего с девушкой за несколько дней до ее 18-летия, оправдали

В Индии оправдали мужчину, переспавшего с девушкой за пару дней до ее 18-летия

В Индии суд оправдал 28-летнего мужчину, которого обвиняли в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает The Times of India.

Заявление в полицию полицию подал отец девушки. Он утверждал, что женатый мужчина увез его дочь в другой штат и надругался над ней. Девушка, выступая в суде, все обвинения отца отрицала. Она рассказала, что добровольно ушла с обвиняемым. Также девушка заявила, что стала жить с возлюбленным только после того, как ей исполнилось 18 лет.

Суд, рассмотрев дело, утвердил, что мужчина не может быть признан виновным по предъявленному ему обвинению. Судья отметил, что мужчина «пренебрег уже заключенным браком с другой женщиной», но не может быть осужден за это, согласно действующим законам.

Девушка рассказала, что сбежала с возлюбленным, который обещал на ней жениться. Индианка призналась, что ушла из дома еще по одной причине: она не хотела выходить замуж за жениха, выбранного ее отцом.

