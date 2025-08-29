На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии забеременевшая от неизвестного девятиклассница родила в школьном туалете
Shutterstock

В Индии 17-летняя девушка родила в школьном туалете. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел в городе Ядгир штата Карнатака. По информации издания, юная роженица жила и училась в государственной школе-интернате. Никто из сотрудников учреждения якобы не знал о ее беременности до самых родов. Администрация школы пыталась скрыть случившееся, но информация дошла до властей. После этого от работы отстранили директора школы, коменданта общежития, а также учителей физкультуры и естествознания.

Согласно правилам школы, медсестра должна была ежемесячно осматривать учениц, отмечая любые изменения в здоровье и поведении, но это правило было проигнорировано.

Расследованием дела занимается полиция и детский омбудсмен. Отец ребенка неизвестен.

Власти уточнили, что после родов девушку и ее ребенка поместили в больницу, и мать, и младенец чувствуют себя хорошо.

Ранее в Москве арестовали мать, бросившую новорожденного ребенка в унитаз.

