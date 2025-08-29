Забеременевшая от неизвестного девятиклассница родила в школьном туалете

В Индии 17-летняя девушка родила в школьном туалете. Об этом сообщает издание The Times of India.
Инцидент произошел в городе Ядгир штата Карнатака. По информации издания, юная роженица жила и училась в государственной школе-интернате. Никто из сотрудников учреждения якобы не знал о ее беременности до самых родов. Администрация школы пыталась скрыть случившееся, но информация дошла до властей. После этого от работы отстранили директора школы, коменданта общежития, а также учителей физкультуры и естествознания.
Согласно правилам школы, медсестра должна была ежемесячно осматривать учениц, отмечая любые изменения в здоровье и поведении, но это правило было проигнорировано.
Расследованием дела занимается полиция и детский омбудсмен. Отец ребенка неизвестен.
Власти уточнили, что после родов девушку и ее ребенка поместили в больницу, и мать, и младенец чувствуют себя хорошо.
