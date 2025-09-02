На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербургский таксист засмотрелся в телефон и сбил женщину, она получила перелом черепа

78.ru: в Петербурге таксист сбил женщину, засмотревшись в телефон
true
true
true
close
Shutterstock

В Петербурге женщина попала в больницу с проломленным черепом после того, как ее сбил таксист, засмотревшийся в телефон. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

ДТП произошло 2 сентября у 57 отдела полиции. По предварительной информации, женщина обходила участок дорожного ремонта, двигаясь по бордюру и не выходя на проезжую часть. Водитель такси в этот момент отвлекся на телефон и совершил наезд на нее.

В результате пострадавшая с переломом черепа и гематомой была госпитализирована в медицинское учреждение. Теперь ей может потребоваться операция.

До этого в Бердске неуправляемый автомобиль сбил женщину с коляской. Пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение с травмами.

Ранее в Калининградской области женщина лишилась части ноги из-за ДТП с трактором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами