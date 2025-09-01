В Калининградской области женщина лишилась части ноги из-за ДТП с трактором

В Калининградской области трактор сбил женщину, ампутировав ей часть ноги

Жительница Калининградской области пострадала в аварии с трактором. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 11-м километре трассы «Домново – Ягодное – Багратионовск». По предварительной информации, трактор пытался объехать автомобиль, который остановился для посадки попутчика, но в какой-то момент наехал на 66-летнюю женщину.

«Причина аварии: Нарушение правил расположения ТС на проезжей части», – сообщается в публикации.

В результате медиков вызвали очевидцы, пострадавшая попала в больницу. По данным местных СМИ, у пожилой женщины диагностировали травматическую ампутацию левой стопы и части правой ноги.

«Женщина теряла сознание из-за сильного кровотечения и боли», – сообщается в публикации.

Пострадавшую госпитализировали, в больницу она попала в состоянии травматического шока.

До этого в Бурятии ребенку часть ноги оторвало трактором. Конечность попала в механизм транспорта, из-за чего произошла травматическая ампутация стопы. Врачам удалось сохранить пострадавшему ногу.

Ранее в Петербурге на видео попало, как водитель сбил выбежавшего на дорогу мальчика.