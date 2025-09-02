На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителям напомнили о важности медицинских обследований для школьников

Врач Кондрахин: школьникам необходимо проходить регулярные медобследования
Shutterstock

Даже если ребенок активен и здоров, ему необходимо проходить регулярные медицинские обследования, поскольку многие заболевания не всегда вовремя проявляют себя. Об этом в беседе с aif.ru заявил врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

«Я считаю, что, когда врачи говорят принести справку о состоянии здоровья ребенка в школу, то к этому относиться надо серьезно. Дети растут, дети имеют право болеть. Многие заболевания не всегда видны и не всегда проявляют себя какими-то симптомами», — сказал специалист.

Он добавил, что важно оповещать учителей о состоянии здоровья ребенка, если у него есть особенности, которые требуют определенного подхода.

Врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева до этого рассказала, как сохранить зрение школьнику. По ее словам, стремясь избежать проблем со зрением, многие родители хотят «посадить» ребенка за первую парту. Однако делать этого не нужно: глаза должны работать, и 3-4 парта — вполне приемлемое расстояние.

Ранее врач рассказала, какие продукты нельзя давать детям до трех лет.

