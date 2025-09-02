На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У парламента Грузии задержали участников митинга

В Тбилиси у парламента задержали 16 митингующих за попытку перекрыть дорогу
Александр Имедашвили/РИА «Новости»

В Тбилиси сотрудники полиции задержали 16 участников антиправительственной акции, которые пытались перекрыть дорогу у здания парламента, где во вторник слушается отчет парламентской комиссии по изучению преступлений времен правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

2 сентября у здания парламента собралась небольшая группа протестующих, чтобы провести очередной антиправительственный митинг. Правоохранители начали проводить задержания после попытки демонстрантов перекрыть проспект Руставели, прилегающий к законодательному органу.

«Несмотря на многочисленные призывы сотрудников министерства внутренних дел не препятствовать движению транспорта, протестующие не подчинились законному требованию полиции. Исходя из вышеизложенного, полиция задержала 16 человек в соответствии с кодексом об административных правонарушениях», — сказано в заявлении МВД.

Ведомство попросило митингующих прекратить попытки организации митингов на проезжей части и протестовать в местах, установленных законом.

До этого власти Грузии обвинили Саакашвили в преступлениях против территориальной целостности страны. Работа Саакашвили на посту президента стала объектом расследования со стороны специальной парламентской комиссии, созданной 5 февраля. Этот правительственный орган провел многочисленные слушания, в том числе по вопросам вооруженного конфликта с Южной Осетией. 2 сентября комиссия передаст итоговый доклад в бюро парламента.

Ранее в Грузии обозначили экзистенциальную опасность для страны.

