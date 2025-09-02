«Накрыло пеной с головой»: четырехлетняя девочка едва не задохнулась на вечеринке в отеле

Жительница Краснодара пожаловалась, что ее дочь едва не задохнулась на пенной вечеринке в одном из отелей в Сочи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам женщины, она отдыхала с четырехлетней дочерью в отеле «Акваград», где в минувшие выходные проходила пенная вечеринка. Потерпевшая отметила, что поток пены за несколько минут накрыл детей с головой, и она с трудом нашла свою дочь. Женщина уверяет, что попросила администратора приглушить музыку и вызвать ее дочь через микрофон, но тот, по ее мнению, делал это неохотно. Через несколько минут после этого туристка нашла ребенка — та была вся красная, измазана слюной и в слезах. Она рассказала, что глотала пену, чтобы у нее была возможность дышать.

Отдыхающая обратилась к администратору и врачу отеля, но те якобы не помогли ей, так как не знали состав пены. В итоге женщина самостоятельно покупала лекарства, после приема которых состояние девочки улучшилось.

Женщина написала претензию отелю с просьбой провести проверку и требованием компенсации.

Ранее в Москве спали ребенка, который едва не задохнулся, подавившись наклейкой на яблоке.