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В Москве годовалый мальчик съел яблоко с наклейкой и попал в больницу

В Москве спасли младенца, который подавился наклейкой и едва не задохнулся
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Freepik.com

Московские врачи спасли годовалого ребенка, подавившегося звездочкой-наклейкой. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения города.

Недавно мальчик ел яблоко, но поперхнулся и закашлялся на глазах у старших детей, которые сообщили об этом матери. Ребенка доставили в Детскую больницу им. Г.Н. Сперанского с жалобами на обильное слюноотделение, тошноту и подозрением на инородное тело в дыхательных путях. Во время осмотра врачи-эндоскописты обнаружили в его пищеводе звездочку-наклейку.
 
«Инородный предмет простоял в пищеводе примерно сутки и вызвал лишь осаднение в этой зоне. На следующий день малыша выписали домой, и он себя чувствовал хорошо, а с родными малыша поговорили о безопасности детей в таких случаях», — отметила Алиса Педченко, врач-эндоскопист.

Она рекомендовала родителям соблюдать правило «вытянутой руки», то есть следить, чтобы малыш не уходил от взрослых на большее расстояние.
 

Ранее российские врачи спасли двухлетнего мальчика, который полгода жил с орехом в легком.

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