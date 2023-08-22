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Ким Чен Ын раскритиковал высокопоставленных чиновников КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын раскритиковал ряд чиновников после наводнения

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KCNA/Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын раскритиковал нескольких высокопоставленных чиновников, обвинив их в безответственном отношении к обязанностям во время посещения Ансоксих солончаков в уезде Ончхон, где проходят восстановительные работы после затоплений, вызванных разрушением дамбы. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ни в коем случае нельзя простить недозрелых в политическом отношении, которые не умеют жить единым дыханием с призывом ЦК партии, <…> не умеющих воспринимать тревогу как тревогу, бюрократов, которые игнорируют жизнь и имущество народа, и неискренних в служебных обязанностях перед партией и революцией», — приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК.

Глава Северной Кореи отметил, что, когда в общегосударственном масштабе подчеркивается необходимость принятия мер по предотвращению ущерба сельскохозяйственным культурам, в руководящем составе работников царит «безответственность и недисциплинированность», что объясняется «серьезной проблемой в отношении к делу и взгляде на работу премьер-министра, бессильным отношением и неверным взглядом».

Вице-министр иностранных дел Японии Кэндзи Ямада на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном продовольственной безопасности, выступил с утверждением, что многие люди в КНДР испытывают голод из-за того, что власти страны направляют критически необходимые ресурсы на развитие ракетно-ядерной программы вместо того, чтобы обеспечивать продовольствием собственное население.

«Сообщается, что в Северной Корее многие люди страдают от голода. С другой стороны, Северная Корея тратит огромные ресурсы на незаконное развитие ядерной и ракетной программ, забирая критически необходимые ресурсы у своего собственного народа», — заявил он.

Ранее стало известно, какие советские фильмы любят в Северной Корее.

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