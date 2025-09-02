На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Екатеринбуржец угрожал пистолетом слишком быстрому курьеру

В Екатеринбурге мужчина угрожал пистолетом курьеру из-за быстрой езды
Житель Екатеринбурга угрожал курьеру пистолетом. Видео инцидента, произошедшего во дворе на Волгоградской улице, публикует Readovka.

Доставщик проезжал мимо мужчины на электробайке, и тому показалось, что водитель двигается слишком быстро. Местный житель потребовал, чтобы курьер сбавил скорость, а затем направил на него пистолет.

«Слышь, ты не гоняй во дворе. Что ты дергаешься? Смотри, я предупреждаю. Подойдешь, буду стрелять!» — заявил екатеринбуржец.

Курьер записал угрозы незнакомца на видео и заявил, что двигался со скоростью не больше 20 километров в час, а значит ничего не нарушил. В полиции города начали проверку по факту инцидента.

Ранее мужчина выстрелил в курьера-подростка возле ресторана быстрого питания в Петербурге.

