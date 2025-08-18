На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина выстрелил в курьера-подростка возле ресторана быстрого питания в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина выстрелил в курьера-подростка возле кафе
true
true
close
Depositphotos

В Петербурге мужчина выстрелил в 16-летнего курьера после ссоры у кафе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 17 августа у ресторана быстрого питания на проспекте Славы. По предварительным данным, 37-летний логист из Челябинской области и его 45-летний знакомый вступили в конфликт с 16-летним курьером. В ходе ссоры один из мужчин произвел несколько выстрелов в подростка из травматического пистолета.

Несовершеннолетний не пострадал. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали подозреваемых. Травматический пистолет изъят.

В отношении задержанных составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Оба подозреваемых помещены в спецприемник.

Ранее россиянин выстрелил в оппонента во время ссоры и попал в грудь его 15-летнему сыну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами