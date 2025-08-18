Мужчина выстрелил в курьера-подростка возле ресторана быстрого питания в Петербурге

В Петербурге мужчина выстрелил в 16-летнего курьера после ссоры у кафе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 17 августа у ресторана быстрого питания на проспекте Славы. По предварительным данным, 37-летний логист из Челябинской области и его 45-летний знакомый вступили в конфликт с 16-летним курьером. В ходе ссоры один из мужчин произвел несколько выстрелов в подростка из травматического пистолета.

Несовершеннолетний не пострадал. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали подозреваемых. Травматический пистолет изъят.

В отношении задержанных составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Оба подозреваемых помещены в спецприемник.

Ранее россиянин выстрелил в оппонента во время ссоры и попал в грудь его 15-летнему сыну.