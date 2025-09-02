На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Ставрополье мужчина сломал сыну-подростку четыре пальца на руке во время ссоры

В Ставропольском крае отец сломал сыну четыре пальца и получил срок
Руслан Кривобок/РИА Новости

Житель Ставропольского края во время ссоры сломал сыну четыре пальца. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбудили в отношении 65-летнего жителя Новоалександровского района после того, как он в марте этого года изувечил родного ребенка.

В тот день мужчина находился в своем доме и поссорился с несовершеннолетним сыном. Желая сделать ему больно, родитель схватил подростка за руку и сломал ему четыре пальца.

Оказалось, что мужчина уже имеет несколько судимостей. Приговор по этому делу вынес мировой судья, который отправил рецидивиста в колонию строгого режима на 14 месяцев.

Ранее россиянин расправился с агрессивным сыном-геймером и избежал колонии.

