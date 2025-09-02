На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд вынес приговор жителю Свердловской области, который убил сына-геймера из-за шума

Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Отец убил взрослого сына-геймера, шумевшего во время игры в «Танки», и избежал колонии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь на 15 мая в Пышминском районе. 53-летний мужчина выпил и вскоре отправился спать, но не мог заснуть из-за шума в доме — его 29-летний сын играл в онлайн-игру. Сначала отец попросил своего отпрыска вести себя тише, но между ними возник конфликт.

Молодой человек был расстроен из-за поражения и набросился на родителя с кулаками, угрожая ему расправой. Далее он ударил мать, но не остановился на этом, а схватился за нож. Отец увидел сына с оружием в руках в зеркале и сам нанес ему два удара — в грудь и голову. Ранения оказались смертельными.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело. Он сразу признал вину. Адвокатам удалось доказать, что обвиняемый действовал исходя из самообороны, хотя и превысил ее пределы. В итоге суд приговорил фигуранта к 1 году и 2 месяцам ограничения свободы.

Ранее в Татарстане 11-летняя девочка напала с ножом на брата и бабушку из-за замечания.

