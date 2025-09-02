Россиянка изрезала сожителя ножом в заброшенном доме

В Брянске женщина напала на сожителя с ножом в заброшенном доме

Жительница Брянска предстанет перед судом за нападение с ножом на своего сожителя, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 15 июля. Безработная обвиняемая находилась в заброшенном частном доме вместе со своим сожителем. В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила мужчину в область груди.

Спасти пострадавшего не удалось. Нападавшую задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигурантке может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого житель Москвы попал в больницу после романтического вечера с возлюбленной. 41-летний мужчина выпивал алкогольные напитки вместе с 34-летней женщиной, но весь вечер кашлял. Это не понравилось его избраннице. Возлюбленные поссорились, началась драка, во время которой обвиняемая нанесла партнеру многочисленные травмы. Пострадавшего направили в реанимацию. Женщине также понадобилась помощь медиков, но она получила несерьезную травму головы.

Ранее пьяный петербуржец четыре раза выстрелил в супругу во время ссоры и попал под суд.