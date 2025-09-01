В Москве женщина напала на избранника с ножом из-за постоянного кашля

Житель Москвы попал в больницу после романтического вечера с возлюбленной. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на улице Генерала Тюленева. По данным издания, 41-летний мужчина выпивал алкогольные напитки вместе с 34-летней женщиной, но весь вечер кашлял. Это не понравилось его избраннице.

«Дама озлилась и повелела другу сердца как можно побыстрее провериться у врача. Больной, оскорбившись, сообщил ей, что не пойдет в поликлинику», – сообщается в публикации.

После этого мужчина стал ругаться на оппонентку. Затем кто-то из них схватился за нож и началась драка, во время которой возлюбленная нанесла партнеру многочисленные травмы, подробности о которых не сообщаются.

В результате пострадавшего направили в реанимацию. Женщине также понадобилась помощь медиков, но она получила несерьезную травму головы.

До этого в Москве задержали местного жителя. Ревнивец напал на бывшую жену и ее нового мужа с ножом, пострадавшая не выжила.

Ранее россиянин из ревности устроил погоню за соперником и выстрелил ему в грудь.