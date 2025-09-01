На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве женщина напала на избранника с ножом из-за постоянного кашля

МК: в Москве женщина изрезала возлюбленного ножом из-за кашля
true
true
true
close
Shutterstock

Житель Москвы попал в больницу после романтического вечера с возлюбленной. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на улице Генерала Тюленева. По данным издания, 41-летний мужчина выпивал алкогольные напитки вместе с 34-летней женщиной, но весь вечер кашлял. Это не понравилось его избраннице.

«Дама озлилась и повелела другу сердца как можно побыстрее провериться у врача. Больной, оскорбившись, сообщил ей, что не пойдет в поликлинику», – сообщается в публикации.

После этого мужчина стал ругаться на оппонентку. Затем кто-то из них схватился за нож и началась драка, во время которой возлюбленная нанесла партнеру многочисленные травмы, подробности о которых не сообщаются.

В результате пострадавшего направили в реанимацию. Женщине также понадобилась помощь медиков, но она получила несерьезную травму головы.

До этого в Москве задержали местного жителя. Ревнивец напал на бывшую жену и ее нового мужа с ножом, пострадавшая не выжила.

Ранее россиянин из ревности устроил погоню за соперником и выстрелил ему в грудь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами