В Татарстане 11-летняя девочка напала с ножом на брата и бабушку из-за замечания

В Татарстане школьница изрезала ножом брата и бабушку

В Мензелинске девочка-подросток напала на членов своей семьи с ножом из-за замечания. Об этом сообщает портал «Челнинские известия».

Инцидент произошел 2 августа, 11-летняя девочка находилась в квартире вместе со старшими братом и сестрой и бабушкой. Около трех часов ночи четвероклассница играла в онлайн -игру, 13-летний брат сделал ей замечание.

Спустя некоторое время девочка, вооружившись кухонным ножом, напала на заснувшего брата, бабушку и 19-летнюю сестру. Мальчика спасти не удалось. Пожилую женщину в тяжелом состоянии доставили в БСМП Набережных Челнов.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что семья приехала в Россию год назад, мать девочки в момент нападения находилась на работе, отец трудится в другом регионе.

Ранее в Москве 18-летний молодой человек напал на членов своей семьи с ножом.