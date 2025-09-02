Московские врачи снизили тембр голоса мужчине, которого не брали на работу из-за фальцета

В Москве врачи хирургически снизили тембр голоса пациенту, которого не брали на работу из-за фальцета. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Мужчина длительное время сталкивался с проблемами в работе и карьере из-за высокого, женоподобного голоса. Медики диагностировали у него «мутационный фальцет» — состояние, при котором в период полового созревания не произошла естественная «ломка голоса» из-за психологической неготовности.

Специалисты выполнили пациенту тиреопластику третьего типа, изменив конфигурацию щитовидного хряща, к которому крепятся голосовые связки. Это позволило расслабить связки и снизить частоту вибраций. В результате тембр голоса опустился с 141,4 Гц до 88,2 Гц, что соответствует нормальному мужскому диапазону.

