В российском городе выпал снег

В городе Тулуне Иркутской области выпал снег. Кадрами местных жителей поделился Telegram-канал Babr Mash.

«Зима пришла в Тулун. Ночью город накрыло непогодой: сначала шел дождь, потом град, а кое-где улицы засыпало снегом и застелило льдом», — говорится в публикации.

Отмечается, что осадки нанесли урон урожаю тем, кто еще не собрал его.

На дорогах из-за непогоды образовались пробки.

19 августа в Иркутской области зафиксировали первый снег нынешнего сезона. В сети появились кадры из Заларинского и Балаганского районов, расположенных примерно в 200–300 км от областного центра. Осадки накрыли дороги и приусадебные участки, засыпав цветники и грядки.

25 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге вместе с сильным дождем выпал мокрый снег и град. На опубликованных Telegram-каналом «Питер Новости» фотографиях было видно, что дворы засыпало снегом. Явление в виде осадков зафиксировали в Приморском районе северной столицы, а также на Красносельском шоссе.

Ранее в Республике Алтай выпал снег и попал на видео.