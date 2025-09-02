People: в США таксу весом около 25 кг посадили на диету

«Самую толстую таксу» в мире посадили на строгую диету, пишет People.

В США на строгую диету перевели таксу по кличке Дейзи, которая весила около 25 кг — более чем в два раза выше нормы для породы.

Cобаку забрала на воспитание Тиган Стрикленд. Она ухаживала за женщиной с деменцией, которая и являлась хозяйкой Дейзи. Родственники предупредили Тиган, что у пациентки «очень толстая такса», которую хозяйка перекармливает.

«Я впервые увидела Дейзи, и нет слов, чтобы описать этот шок. Она была просто огромной», — призналась Тиган в интервью People.

Сиделка пыталась помочь пожилой хозяйке наладить режим кормления, но из-за деменции та не могла ограничивать количество пищи для Дейзи. В итоге семья согласилась отдать животное на попечение Тиган.

Ветеринары разработали для собаки программу похудения: специальный низкокалорийный корм и строгий график питания. Когда Дейзи впервые попала в новый дом, она едва могла ходить и почти все время сидела в углу. На данный момент такса похудела на 4,5 кг.

Однако последствия ожирения оказались серьезными. У Дейзи диагностировали гипотиреоз, проблемы с желчным пузырем и тяжелое состояние зубов. Ветеринары планируют удалить их под наркозом, но только после того, как вес собаки станет безопасным для операции.

«У нее совершенно новая жизнь. Она стала счастливее, активнее и любимицей ветеринаров», — добавила Тиган.

