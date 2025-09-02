Российскую чиновницу осудили за закупку слишком крупной партии «Трамадола»

Замглавы минздрава Иркутской области получила два года за аферу на 25 млн рублей

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему замглавы регионального министерства здравоохранения Елене Голенецкой по делу о превышении полномочий при закупке лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Иркутской области.

«Суд установил, что Голенецкая, занимая должность заместителя регионального министра здравоохранения, с целью создания видимости эффективного руководства и полного расходования субсидий, выделенных в 2019 году, утвердила заявки на закупку обезболивающего лекарственного препарата «Трамадол» в количестве, значительно превышающем потребность пациентов с онкологией», – сообщили в надзорном ведомстве.

Впоследствии часть закупленной партии препарата была утилизирована из-за невостребованности, в связи с истечением срока годности. Таким образом, по информации прокурора, региональному бюджету Голенецкая нанесла ущерб на сумму свыше 25 млн руб.

В итоге суд учел мнение государственного обвинителя, и помимо лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, взыскал с подсудимой более 23 млн рублей.

