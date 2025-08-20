Московский ресторан отсудил у известного критика 100 тысяч рублей за негативную рецензию

Московский ресторан отсудил у известного критика Михаила Костина 100 тыс. рублей за негативную рецензию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале и пообещал обжаловать судебное решение.

В августе прошлого года Костин посетил ресторан Atlantica Bistro на Цветном Бульваре, но остался разочарован. Спустя месяц вышла его рецензия, в которой он раскритиковал интерьер, меню, обслуживание гостей и назвал место «откровенно халтурным».

«Задумка, конечно, ясна, – на Цветном рядом с цирком и Никулиным туристов много, они все сжуют, – но не до такой же степени… Если честно, настолько плохого начала я в Москве давно не встречал, так что лучше уж в Rostic's», — писал критик.

Однако представители заведения возмутились не этой оценке, а разглашению неприятных подробностей «внутренней кухни». Дело в том, что Костин стал свидетелем громкого обсуждения задержек зарплат и собеседований сотрудников управляющей, которое происходило прямо за соседним столом.

Упоминание этого эпизода в рецензии стало поводом для иска, так как Atlantica Bistro посчитали такую информацию «порочащей». Суд встал на сторону истца и обязал ответчика удалить ее из публикации, а также заплатить 100 тыс. рублей за компенсацию судебных расходов и услуг в пользу ресторана.

