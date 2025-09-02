Детей удивил «объект из космоса» на территории школы

Ученики начальной школы в Сиднее стали свидетелями «падения метеорита» прямо во дворе учебного заведения, пишет Daily Mail..

Инцидент произошел в колледже Святого Пия X в Чатсвуде. Утром, придя на занятия, дети и преподаватели обнаружили на территории школы «космический камень». Место «падения» было оцеплено желтой сигнальной лентой, а рядом работали специалисты в защитных костюмах, проверяющие объект на радиацию.

Однако позже организаторы признались, что все это было лишь постановкой в честь открытия Национальной недели науки в Австралии. Но цель была достигнута: школьники активно включились в процесс обучения.

«Событие стало толчком для уроков креативного письма, а также для занятий по математике, где дети рассчитывали размеры, вес и возможные траектории в космосе», — отметили в школе.

«Метеорит» стала темой дня и вызвала бурные обсуждения среди детей и подростков. Позже к ученикам приехали эксперты из Geoscience Australia и пожарно-спасательной бригады Уиллоуби. Они рассказали о метеоритах и ответили на многочисленные вопросы о космосе.

Ранее в небе над Японией заметили падение «огненного шара».