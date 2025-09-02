Пьяный петербуржец четыре раза выстрелил в супругу во время ссоры и попал под суд

В Петербурге будут судить мужчину, обстрелявшего жену из ружья во время ссоры

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, который во время ссоры с супругой четыре раза выстрелил в нее из ружья. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел утром 2 мая в квартире на улице Руставели. Следствием установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейного конфликта произвел не менее четырех выстрелов из охотничьего ружья в сторону супруги. Женщине удалось спастись, спрятавшись в другой комнате.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

