Москвичи в сентябре смогут увидеть уникальное лунное затмение

Старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко рассказала АГН «Москва», что частное лунное затмение, которое ожидается 7 сентября, будет хорошо видно жителям Москвы.

По словам Кравченко, москвичи смогут наблюдать это редкое явление даже невооруженным глазом. Несмотря на то, что небо еще не станет полностью темным, лунный диск будет заметен сразу — тусклый, но узнаваемый. Начало этого небесного спектакля ожидается в 19 часов 26 минут 35 секунд по московскому времени.

В 20:30 Луна полностью погрузится в тень Земли, представ наблюдателю в образе таинственного красного диска. Через один час и 23 минуты (в 21:53) Луна начнет медленно выходить из земной тени, завершая затмение, которое продлится в общей сложности около трех с половиной часов.

Астроном уточнила, что всего, с полутеневыми фазами, частное лунное затмение растянется на пять с половиной часов, превратив ночь в настоящее астрономическое шоу. Особое внимание в этот вечер привлечет и соседний небесный объект — Сатурн. В небе восточнее Луны он будет выглядеть как небольшая желтоватая звезда, которая не мерцает, а словно светит спокойным, устойчивым светом.

Между тем, не только жители столицы смогут наблюдать лунное затмение в ночь с 7 на 8 сентября. Жители Петербурга и других городов европейской части России также смогут насладиться этим захватывающим зрелищем. Для жителей Урала и Байкала это явление начнется в середине ночи, а на Дальнем Востоке — в предрассветные часы 8 сентября.

