Подростков задержали за разбойное нападение на кладбище в Петербурге

На кладбище в Петербурге четверо подростков с ножом отобрали деньги у мужчины

В Санкт-Петербурге задержали двух подростков после нападения на мужчину на кладбище. Об этом стало известно «Фонтанке».

По версии следствия, двое юношей 15 и 16 лет причастны к разбойному нападению на помощника капитана сухогруза. Мужчина недавно приехал в Петербург из Калининградской области и вечером 30 августа столкнулся с несовершеннолетними на Богословском кладбище.

На 35-летнего пострадавшего напали четыре человека. Мужчина рассказал полиции, что нападавшие избили его, изрезали ножом куртку и скрылись, вытащив из нее $100 и €350.

Моряку потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носа.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Личности двух из четырех хулиганов установили, однако похищенной валюты у задержанных не нашли. Сейчас правоохранители разыскивают их подельников.

