На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подростков задержали за разбойное нападение на кладбище в Петербурге

На кладбище в Петербурге четверо подростков с ножом отобрали деньги у мужчины
true
true
true
close
Nikolai Denisov/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержали двух подростков после нападения на мужчину на кладбище. Об этом стало известно «Фонтанке».

По версии следствия, двое юношей 15 и 16 лет причастны к разбойному нападению на помощника капитана сухогруза. Мужчина недавно приехал в Петербург из Калининградской области и вечером 30 августа столкнулся с несовершеннолетними на Богословском кладбище.

На 35-летнего пострадавшего напали четыре человека. Мужчина рассказал полиции, что нападавшие избили его, изрезали ножом куртку и скрылись, вытащив из нее $100 и €350.

Моряку потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носа.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Личности двух из четырех хулиганов установили, однако похищенной валюты у задержанных не нашли. Сейчас правоохранители разыскивают их подельников.

Ранее в Новосибирске подростки разгромили трамвай и напали на водителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами