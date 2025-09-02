На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин год преследовал экс-супругу, пытавшуюся от него скрыться, и истязал ее

В Перми мужчина год преследовал и истязал свою бывшую жену
В Перми вынесли приговор мужчине, который год преследовал и истязал бывшую супругу, пытавшуюся от него скрыться. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в течение года местный житель преследовал бывшую жену, которая неоднократно меняла место жительства, скрываясь от него. Каждая встреча сопровождалась применением физической силы и угрозами физическим устранением, при этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Наличие общего несовершеннолетнего ребенка не останавливало агрессию обвиняемого.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы с обязательством выплаты компенсации морального вреда потерпевшей. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 117 УК РФ ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Ранее россиянка подала в полицию 20 заявлений на агрессивного экс-супруга, но помощи не получила.

