Россиянам назвали главное условие для создания точеной талии

Pravda.Ru: тонкую талию обеспечивает только общее снижение процента жира
Freepik.com

Добиться тонкой талии с помощью упражнений в спортзале крайне сложно, так как это анатомическая зона, а не мышцы. Накачать ее невозможно, а упражнения, которые чаще всего советуют тренеры – например, боковые наклоны с весами и прочие – наоборот увеличивают косые мышцы и расширяют талию. На самом деле помочь добиться тонкой талии может только общее снижение процента жира в организме, выяснила у экспертов Pravda.Ru.

Прокачка косых мышц обеспечивает рост, а не сужение талии, подчеркивают специалисты. Что касается локального жиросжигания именно в области живота, то это тоже невозможно – точечно тело не худеет, жир нельзя сжечь только в определённом месте. В соцсетях советуют упражнения наподобие «вакуума» живота, однако они не имеют доказанной эффективности, но могут привести к сбою дыхания, головокружениям, предупреждают специалисты.

Поэтому главным условием сужения талии остаётся дефицит калорий и сбалансированное питание, которое позволяет снизить общий процент жира в организме. Однако важно не сидеть на жёстких диетах – они сбивают метаболизм, грозят в перспективе ещё большим набором веса. Достаточно придерживаться более здорового рациона питания и заниматься регулярными кардионагрузками, силовыми тренировками на всё тело.

В числе популярных для тонкой талии упражнений эксперты выделяют укрепление верхнего пояса (спины и плеч), ягодичных мышц, упражнения на спину, ягодицы и растяжку бедренных сгибателей и другие.

Кроме того, фитнес-тренеры призывают соблюдать водный баланс, избегать переедания, есть меньше солёной пищи, обязательно включать в рацион овощи и клетчатку для здорового пищеварения и наладить режим сна.

До этого ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что упражнения с фитнес-резинками помогают ускорить обмен веществ, что способствует похудению. По его словам, регулярные тренировки с постепенным увеличением сопротивления резинок (переход на более жёсткие уровни) приводят к росту мышечного тонуса, улучшению рельефа и созданию более подтянутого, упругого силуэта, добавил доктор.

Ранее фитнес-тренеры рассказали, какие упражнения помогут сохранить молодость.

