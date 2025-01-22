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Возвращение пятнистых гиен в Египет впервые за 5000 лет ошеломило ученых

Mammalia: меняющийся климат открыл гиенам путь миграции из Судана в Египет
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@DenverZoo/Twitter

Египетские ученые из Университета аль-Азхар при участии коллег из Швейцарии и США зафиксировали первое за последние 5000 лет появление пятнистой гиены на территории Египта. Исследование опубликовано в научном журнале Mammalia.

Одинокую особь заметили примерно в 30 километрах от границы с Суданом.

По словам специалистов, они не поверили первым сообщениям о нахождении гиены и были ошеломлены, увидев фотосвидетельства.

Зверя обнаружили примерно в 500 километрах от известного обитания пятнистой гиены в Судане. Исследователи предположили, что региональный десятилетний погодный цикл мог привести к увеличению количества осадков и росту зелени, что открыло миграционный путь для этих пустынных зверей.

«Тот факт, что территория коридора стала менее экологически суровой, предлагая более легкий проход, может объяснить, как гиена добралась так далеко на север. Однако мотивация ее дальнего путешествия в Египет все еще остается загадкой, которая требует дальнейшего исследования», — отметили ученые.

Пятнистые гиены — успешные стайные хищники, обычно встречающиеся в различных местообитаниях в Африке к югу от Сахары. Они могут проходить до 27 км в день, следуя за стадами травоядных животных.

Ранее ученые выяснили, что гиены распознают друг друга по голосам.

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