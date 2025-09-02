В Петербурге задержали мужчину, который назвался губернатором и украл у пенсионера 20 млн

В Петербурге задержали жителя Сахалина за обман пенсионера на 20 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержан 27-летний житель Южно-Сахалинска, подозреваемый в пособничестве мошенникам, он выступил в роли курьера и похитил у пенсионера 20 млн рублей. Об этом сообщает УМВД региона.

Как установили правоохранители, с 84-летним жителем поселка Парголово мошенники связались от имени губернатора города. Злоумышленник сообщил, что из городского бюджета похищена крупная сумма, и для поимки преступников требуется помощь пенсионера. Поверив аферисту, пожилой мужчина несколько раз встречался с курьером, которому и передал все свои сбережения. Общая сумма составила 20 миллионов рублей.

29 августа, оперативники задержали подозреваемого на Арцеуловской аллее. По данным источников, житель Сахалина исполнял роль «дропа» — принимал наличные деньги для их дальнейшего перевода мошенникам. Возбуждено уголовное дело.

