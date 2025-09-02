Россиян предупредили об опасной погоде в нескольких регионах

В ближайшие дни ряд регионов России столкнется с опасными погодными явлениями. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС

«2 и 3 сентября на юге России прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер до 22 м/с. На Черноморском побережье от Анапы до Сочи существует риск образования смерчей над морем. Осадки могут привести к подъему уровня воды в реках и подтоплениям», — отметил эксперт.

Метеоролог уточнил, что 3 сентября грозы, град и проливные дожди накроют Ставропольский край, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню. В то же время, на Урале ожидаются первые заморозки: в Свердловской области температура воздуха может понизиться до минус 2°C, а в Курганской – до минус 1°C.

Нестабильная погодная обстановка прогнозируется и в Сибири – в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии, Туве и на юге Красноярского края ожидаются сильные дожди, местами в горных районах с мокрым снегом, также возможен град и усиление ветра до 25 м/с. В Иркутской области 2 и 3 сентября пройдут ливни и грозы, с последующим переходом в затяжные сильные осадки.

Не обойдется без похолодания и на Дальнем Востоке, где оно затронет север Камчатки и Магаданскую область. В ночные часы в этих регионах температура воздуха может опуститься до минус 5°C.

Ранее москвичам рассказали, когда наступит «бабье лето».