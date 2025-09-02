В Приморье подрядчика, не построившего футбольный манеж, обязали вернуть аванс

Арбитражный суд Приморского края вынес решение о взыскании с подрядчика, занимавшегося строительством крытого футбольного манежа во Владивостоке, 335,8 млн рублей в пользу управления капитального строительства Приморского края. Об этом пишет ТАСС.

Причиной стало признание необоснованным обогащения компании после расторжения контракта, связанного с невозвратом части авансового платежа.

«Решением Арбитражного суда Приморского края удовлетворены исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в размере свыше 300 млн рублей по государственному контракту на строительство крытого футбольного манежа в городе Владивостоке», — говорится в сообщении.

Контракт на строительство манежа был заключен между управлением капитального строительства Приморского края и компанией «Техпроматлант» в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края». Общая стоимость работ оценивалась почти в 1,025 млрд рублей, а срок реализации был установлен с 7 апреля 2023 года по 30 июня 2024 года. Заказчик произвел авансовый платеж в размере более 360 млн рублей. Впоследствии, в связи с выявленными нарушениями в выполнении работ, заказчик обратился в суд с требованием о возврате неиспользованного аванса, а также начислении процентов за неправомерное пользование денежными средствами.

Ранее суд арестовал фигуранта дела о строительстве фортификаций.