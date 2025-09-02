На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сайт ФАС оказался временно недоступен

На сайте Федеральной антимонопольной службы произошел сбой
Shutterstock

Работа официального сайта Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) оказалась нарушена. Об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 0:15 мск, доступ к ресурсу fas.gov.ru невозможен, и при попытке зайти на сайт появляется сообщение об ошибке.

Несмотря на это, сервисы мониторинга работоспособности интернет-ресурсов, такие как Downdetector и «Сбой.рф», пока не фиксируют массовых жалоб на некорректную работу сайта ФАС РФ.

В настоящий момент работа сайта восстановлена.

На днях первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что мессенджер WhatsApp (принадлежащий компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может повторить путь Viber, постепенно теряя свою популярность у российских пользователей. По мнению депутата, WhatsApp может ожидать такая же судьба.

Ранее операторы связи в России запустили безлимитный доступ к Мах.

