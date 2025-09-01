На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде посетители парка застряли на высоте из-за остановившегося колеса обозрения

В Волгограде остановилось колесо обозрения с людьми в кабинках
true
true
true
close
Telegram-канал Ящик Пандоры

В волгоградском парке развлечений остановилось колесо обозрения. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел в Центральном парке культуры и отдыха. На кадрах, опубликованных в местных Telegram-каналах, заметно, как аттракцион не двигается некоторое время. По словам автора, оно сломалось, на глазах очевидцев вниз упала одна из деталей.

«Вот повезло тем, кто сидит наверху в кабинках!» – рассказала девушка.

По словам представителей парка, поломка не является серьезной. У колеса есть четыре привода и два запасных, один из первых сломался, но в работу сразу включился другой. Эвакуация посетителям не потребовалась.

Специалисты также осмотрели другие детали аттракциона.

По данным портала, это же колесо останавливалось в 2022 году, когда в кабинках также были люди. При этом сотрудники парка пытались самостоятельно помочь посетителям, но сделать этого не смогли. В результате с аттракциона эвакуировали 21 гостя парка.

Ранее в Курганской области колесо обозрения остановилось из-за аварийного отключения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами