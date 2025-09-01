В Волгограде посетители парка застряли на высоте из-за остановившегося колеса обозрения

В Волгограде остановилось колесо обозрения с людьми в кабинках

В волгоградском парке развлечений остановилось колесо обозрения. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел в Центральном парке культуры и отдыха. На кадрах, опубликованных в местных Telegram-каналах, заметно, как аттракцион не двигается некоторое время. По словам автора, оно сломалось, на глазах очевидцев вниз упала одна из деталей.

«Вот повезло тем, кто сидит наверху в кабинках!» – рассказала девушка.

По словам представителей парка, поломка не является серьезной. У колеса есть четыре привода и два запасных, один из первых сломался, но в работу сразу включился другой. Эвакуация посетителям не потребовалась.

Специалисты также осмотрели другие детали аттракциона.

По данным портала, это же колесо останавливалось в 2022 году, когда в кабинках также были люди. При этом сотрудники парка пытались самостоятельно помочь посетителям, но сделать этого не смогли. В результате с аттракциона эвакуировали 21 гостя парка.

Ранее в Курганской области колесо обозрения остановилось из-за аварийного отключения.