Синоптик рассказал о потеплении в сентябре в европейской части России

В сентябре средняя температура воздуха во всей европейской части РФ, на северо-востоке Урала и севере Сибири превысит норму. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

«На всей европейской территории России, от западных границ до Волги, средняя температура месяца прогнозируется выше нормы», — сказал синоптик.

По его словам, температура также будет выше нормы на северо-востоке Урала, а также на севере Сибирского федерального округа. Кроме того, в настоящий момент прогнозов «ниже нормы» на сентябрь нет ни в одном из регионов России.

До этого Вильфанд заявил, что осеннее тепло поприветствует жителей России, температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября почти на всей территории страны. Прогнозируется температура выше нормы везде, кроме Чукотки, где температура будет находиться около нормы.

Ранее сообщалось, что осень может поставить новые температурные рекорды в России.