Россиянам пообещали теплое начало осени

Синоптик Вильфанд: начало осени будет теплым почти на всей территории России

Осеннее тепло поприветствует жителей России, температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября почти на всей территории страны. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

«Прогнозируется температура выше нормы. Только на Чукотке температура около нормы. В целом на территории страны осень вполне тепло приветствует жителей, холодная погода не ожидается», — сказал он.

В Москве и Подмосковье 29 августа ожидается до +23°С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на 30 августа столбики термометров будут показывать +15...+17°С. Ожидается юго-западный ветер, 6-11 м/с.

25 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что жителей столичного региона ожидает резкое потепление в предстоящие выходные, температура воздуха поднимется до +28°C.

Ранее сообщалось, что осень может поставить новые температурные рекорды в России.