В Ленобласти в лесу нашли 40 выброшенных кошек

Во Всеволожском районе Ленинградской области местные жители обнаружили в лесу несколько десятков выброшенных кошек. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Новом Девяткино, местные жители услышали жалобное мяуканье из Капральева парка. Среди деревьев они обнаружили коробки, в которых находились около 40 котов и кошек.

«В час ночи я пошла посмотреть, кто мяукает, а там уже собрались люди из нашего коттеджного поселка. Мы начали кошек ловить, они боятся, мы отловили сколько смогли, остальные остались бегать по лесу», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Неравнодушные горожане смогли отловить около 25 особей. Некоторым из пойманных животных требуется ветеринарная помощь. Кошек приютили в подвале жилого дома, им ищут новых хозяев. По словам местных жителей, животных могли подбросить в лес из приюта.

До этого в Уфе спасатели сняли с дерева котенка и его 13-летнюю хозяйку. Школьница полезла на дерево за своим котенком, не сумевшим самостоятельно спуститься на землю. Оказавшись на высоте 8 метров, она испугалась и попала в точно такое же положение. Очевидицей инцидента стала соседка, которая обратилась за помощью в экстренные службы. Подросток и животное дождались спасателей, сидя на ветвях. С помощью лестницы и альпинистского снаряжения они спустили девочку и ее питомца вниз. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Ранее в Петербурге спасли кота, просидевшего несколько дней в облицовке набережной.